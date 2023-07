Ieri, nella giornata della firma di Cristiano, era presente alla Continassa anche John. Come riporta Tuttosport: ha spiegato che lanon può concedersi altro tempo per iniziare la rinascita verso le posizioni sportive che le competono, senza trascurare la sostenibilità aziendale. Insomma, prima ancora della firma sul contratto, delle foto di rito e delle dichiarazioni, Cristiano Giuntoli ha avvertito il senso di responsabilità per il compito che lo attende e per sviluppare il quale non ha a disposizione tutti i cinque anni dell’accordo.