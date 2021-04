Ritrovato il feeling con il gol,non vuole più perderlo. Dopo aver riassaggiato il campo dopo tre mesi con la rete contro il Napoli come ciliegina sulla torta, la Joya è determinata a ripetersi contro il Genoa, contro cui segnò nella sfida di andata. Per infiammare l’atmosfera, il numero 10 bianconero ha pubblicato sui social degli scatti del suo allenamento in palestra: “Working out”. Nell’ultima istantanea, l’argentino di profilo, affianco a lui tre sue fotografie mentre esulta. La Dybala mask, che presto spera di sfoggiare nuovamente.