Il primo giorno al J Medical è stato occasione, per tanti giocatori della, di riavere un contatto con i tifosi bianconeri. Tra i tanti, il più celebrato è stato, come vi abbiamo raccontato, Paulo. Il futuro della Joya non è ancora delineato, nonostante si vada verso il rinnovo di contratto. L'abbraccio del tifo, quindi, è stato un messaggio forte per il calciatore e per tutto l'ambiente. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso due foto di questo momento e aggiunto il messaggio: "Si ricomincia".