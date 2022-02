Le ultime sul rinnovo di Dybala arrivano anche dal Corriere dello Sport, con la Juve che "ha in animo di rivedere al ribasso l’offerta che aveva portato all’intesa di ottobre, mai concretizzata con la firma". Per il quotidiano, dagli 8 milioni di ingaggio promessi, si potrebbe tornare a 7, giocando magari sull’entità e la quantità di bonus (ora Paulo guadagna 7,3 milioni complessivi). "Tutto è in gioco, insomma. Dybala intanto affida ai social i suoi pensieri post Atalanta: 'Felice per le 200 presenze in A con la Juventus. Un po’ meno per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite'. E per costruire un futuro ancora bianconero", scrive il quotidiano.