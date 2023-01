"Sono molto felice. Vincere 33 titoli era una cosa che non avrei mai immaginato ma ho lottato e mi sono battuto per raggiungere ogni obiettivo". Inizia così il messaggio che Angelha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, dopo la sublime prestazione di ieri sera nel match trae Atalanta. "Non mi sono mai arreso, ho sempre dato e darò sempre il massimo" ha proseguito il Fideo. "E’ quello che mi hanno insegnato i miei genitori, a non arrendermi e a lottare per i miei sogni. E’ così che io vivo, provando ad essere migliore ogni giorno, come persona e come professionista. E continuerò così, lottando e combattendo per continuare a vincere...". Qui sotto il post.