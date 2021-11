Koni De Winter è l'unico calciatore della Juventus che ha un motivo per esultare ed essere felice, dopo la brutta sconfitta dei bianconeri a Stamford Bridge. Il difensore della Vecchia Signora, classe 2002, ha esordito ieri in prima squadra, in Champions League. Questo il suo messaggio, pubblicato attraverso i canali social: "NOn un buon risultato, ma sono felice per il mio debutto in Champions League".