"E’ sempre un piacere indossare questi colori". Questo il messaggio che Koniha affidato alla sua pagina Instagram non appena è tornato alla Continassa per il raduno con la, dopo la positiva esperienza vissuta in prestito all'Empoli. Il difensore belga, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe anche essere aggregato alla Prima Squadra per lanegli Stati Uniti, durante la quale avrebbe la possibilità di mettersi in mostra con Massimiliano Allegri, in attesa di definire il suo futuro. Qui sotto il suo post.