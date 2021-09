Oggi pomeriggio la Juventus ha ufficializzato il ritorno in bianconero di Paolo De Sceglie, con un ruolo dirigenziale concentrato alle attività delle giovanili. L'ex giocatore ha celebrato il ritorno con un messaggio su Instagram: "Tornare in Juventus rappresenta un emozione incredibile fatta di ricordi indelebili che hanno rappresentato la mia vita e la mia carriera di calciatore. Oggi si riparte con nuova avventura in una veste nuova ma con gli stessi colori e la stessa passione".