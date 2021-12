Qualche giorno fa, alcuni tifosi hanno voluto mandare un incoraggiamento a: il giocatore della Juventus è fermo ai box per infortunio e tornerà a disposizione solamente nel 2022. Il brasiliano ha voluto replicare con un video (attraverso l'account savoirsport), in italiano, rivolto proprio ai supporter bianconeri."Ciao, ragazzi! Volevo solo ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato. Questo, veramente, sarà una spinta in più per continuare a lavorare tanto e per tornare al più presto possibile a combattere insieme ai miei compagni, a tornare a sudare la maglia della Juve. Quindi, grazie mille: come avete detto tutti, non molliamo mai, mi raccomando. Forza Juve!"