"Vincere questa sera è stato fondamentale non solo in vista Champions ma anche per noi stessi, per creare continuità di risultati e prestazioni. Ora testa al campionato. Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio.

Obiettivo: ripeterci". Il messaggio di Leonardo Bonucci è chiaro, così come gli obiettivi. Il difensore della Juventus su Twitter traccia la strada, dopo una vittoria e prima di una sfida importante.