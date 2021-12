Max Allegri ha parlato alla vigilia della gara di Champions League, in scena questa sera. Il tecnico nelle parole a Sky ha mandato anche un messaggio a Morata, nervoso e ammonito nell'ultimo turno di campionato: "Alvaro deve stare sereno perché comunque l’altra sera ha fatto una bellissima partita. Se avesse fatto gol avrebbe fatto una gara da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. In questo momento ho detto agli attaccanti che devono restare sereni e lucidi, dentro e fuori dall’area. Lui non segna e si innervosisce, è normale perché per un attaccante l’importante è fare gol. Ha fatto due bellissime partite contro Atalanta e Genoa, gli è mancato solo il gol. Ma più uno si innervosisce, più cerca il gol, e peggio è. La serenità ti dà calma e lucidità".