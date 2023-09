Da più di 48 ore sui social stanno circolando tantissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Leonardo Bonucci, dove molti dei quali sono stati scritti dai suoi ex compagni. Non poteva mancare anche il messaggio di Miralem Pjanic, che su Instagram ha pubblicato una loro foto che li ritrae insieme tra le sue stories, con l'annesso messaggio: 'Leone in bocca al lupo per tutto'.