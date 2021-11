"Naviga a vista Allegri. Le circostanze non consentono altro, almeno nel breve periodo. È ovvio che non può bastare per salvare la stagione, ovvero per non retrocedere dietro la linea del Piave rappresentata dal quarto posto. Ma pensare troppo lontano, in questo momento, distoglierebbe Allegri dai problemi più urgenti". Così Tuttosport analizza la situazione bianconera in un articolo dal titolo:. E aggiunge: "Questa volta non si torna indietro, peraltro l’onerosissimo contratto di Max (7 milioni netti più bonus per 4 anni) è un giubbotto antiproiettile virtualmente imperforabile. I giocatori lo sanno e la dirigenza è pronta a ricordarglielo qualora servisse".