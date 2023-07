Poche parole, ma decise. Così, un po' seguendo il gioco delle parti, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del futuro di Fabiano. All'ingresso in Lega Calcio, dunque, ha commentato il momento del terzino sinistro 22enne corteggiato dalla Juventus, mandando un messaggio chiaro ai bianconeri: ancora non ci siamo. E, infatti, domani è in calendario un nuovo summit tra i due club a Milano per provare ad arrivare un accordo.- Al momento, l’idea della Juve è quella di investire per il cartellino di Parisi una cifra intorno ai 6/7 milioni più una o più contropartite tecniche (a seconda delle formule di acquisto). Filippo Ranocchia è il candidato principale a vestire la maglia dell’Empoli, ma anche i nomi di Miretti e Soulè sono tra quelli chiacchierati.