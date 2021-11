Sfida importantissima oggi per gli azzurri



Manca poco meno di un'ora alla sfida decisiva per la nazionale italiana che stasera affronta l'Irlanda del Nord. Una serata in cui, senza perdere d'occhio il risultato della Svizzera, si decideranno le sorti della squadra di Mancini, per quel che riguarda la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Attraverso i propri social, la Juventus ha mandato un messaggio d'auguri ai 4 juventini presenti nella rosa a disposizione del ct: "Sfida importantissima oggi per gli azzurri. In bocca al lupo, ragazzi".