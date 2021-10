Continuano le qualificazioni del Galles per la #WorldCup2022

Questa sera, alle 20:45, il Galles affronta l'Estonia, per il match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i protagonisti della partita, anche lo juventino Aaron Ramsey, a cui la Juventus ha fatto sentire la propria vicinanza, con n messaggio di buona fortuna: "Continuano le qualificazioni del Galles per la #WorldCup2022. Buona fortuna, Aaron Ramsey per la sfida contro l'Estonia"