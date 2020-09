"L'inizio di una Leggenda". Questo, il tweet della Juventus che festeggia i 27 anni dall'esordio di Alessandro Del Piero alla Juventus. Era l'estate del 1993 quando Giampiero Boniperti lo prese dal Padova per 5 miliardi di lire. Primo contratto da professionista, il sogno di una vita di giocare per la squadra di cui era sempre stato tifoso. L'inizio di una leggenda, proprio come spiega la Juventus. Un giorno, quello, che per sempre cambierà la storia bianconera e si consacrerà nell'olimpo del calcio italiano. Così la Juve ha voluto celebrare l'anniversario: con un tweet pieno d'amore, che ha raccolto chiaramente i favori dei tifosi.