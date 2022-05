Come racconta Gazzetta, sull'out destro c'è Juan Cuadrado, per cui è scattato il rinnovo di contratto automatico, dovrebbe garantire un’altra stagione da protagonista, anche se con frequenti escursioni nel ruolo di esterno offensivo. Nel frattempo, negli ultimi due anni Danilo ha completato un’ascesa che lo ha reso uno dei punti fermi della squadra, oltre che un potenziale leader del reparto: il brasiliano ha 30 anni e un contratto garantito fino al 2024. Sulla carta, insomma, la casella è coperta. In più, si attende il rinnovo di De Sciglio.