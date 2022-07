Sono giorni frenetici per il mercato della. In particolare, la serata di ieri è stata decisiva, con la dirigenza della Vecchia Signora intenta a portare avanti le discussioni per costruire la rosa a disposizione diper la stagione 2022/2023.ma non solo. Come riporta calciomercato.com, lalavora per rifare gli esterni. Programmate per venerdì le visite mediche di Andrea; rimane il nodo– la risposta definitiva al Genoa è prevista per oggi -, ma se il centrale di difesa dovesse dire no al Grifone, l’affare si chiuderebbe egualmente, con una ridefinizione della formula. Oltre a Cambiaso, però,: “è anche su di lui che la Juve ha spostato il mirino con decisione, passando dalle riflessioni ai fatti. Contatti avviati con l'Udinese, la prima offerta è da 15 milioni più bonus, la richiesta da 30 milioni non spaventa così come una concorrenza che fin qui non ha portato nulla di concreto in Friuli”. Nel caso in cui l’argentino dovesse arrivare a Torino, è molto probabile che Cambiaso possa partire in prestito:in pole.