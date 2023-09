La Juventus sta esaminandoper, considerando alcune situazioni che influenzeranno il reparto. La squalifica nelle Coppe europee, l'addio last minute die la probabile partenza dialla fine della stagione stanno spingendo la squadra a cercare un nuovo difensore. Ancheè in scadenza, e il suo futuro non è ancora certo, anche se verrà probabilmente proposto un rinnovo contrattuale a condizioni più vantaggiose.Per La Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico Cristianoe il direttore sportivo Giovannistanno valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa bianconera. Due nomi che rimangono sul radar della Juventus sono Strahinjadel Salisburgo e Tiagodel Lilla, due giocatori con profili diversi e diverse considerazioni sui costi. Strahinja Pavlovic è un difensore mancino di 22 anni che è una parte importante della squadra nazionale serba guidata da Dusan. La Juventus lo ha monitorato da tempo, fin dai suoi giorni al Partizan Belgrado, e ha intensificato l'osservazione l'ultima stagione, seguendo le sue prestazioni sia in Champions League con il Salisburgo che a livello internazionale. I, considerando la possibile partenza di Alex Sandro. Tuttavia, il principale ostacolo è rappresentato dalla valutazione alta del Salisburgo e dal fatto che il serbo ha un contratto fino al 2027.Tiago, d'altra parte, è un difensore portoghese che ha giocato nella Primavera del Milan prima di trasferirsi in Francia con ilnel 2019. Ha fatto una grande impressione in Ligue 1, ma ha subito un graveall'anno scorso che ha rallentato la sua ascesa. Si prevede che tornerà in campo tra ottobre e novembre. La Juventus sta monitorando la sua situazione, insieme ad altri club, e potrebbe cercare di firmarlo a parametro zero alla fine della stagione. Questa sarebbe un'opportunità interessante, considerando la combinazione di qualità, giovane età e costo potenzialmente basso.