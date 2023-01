Elencare tutti i problemi che hanno portato laalla disfatta disarebbe un'impresa ardua, che di certo non contribuirebbe a sollevare il morale dei tifosi. C'è un aspetto, però, che forse è più evidente di altri, ovvero l'assoluta necessità per la squadra di Massimilianodi avere un nuovo(destro), un giocatore che possa svolgere in modo naturale il ruolo di Juan(peraltro in scadenza) togliendo il tecnico dall'imbarazzo di dover adottare soluzioni di emergenza - vedi Weston, spaesato e persino "anarchico" in quella posizione, a Napoli ma anche a Cremona - o di buttare nella mischia giovani come Marleye Tommaso, tolti dal mercato proprio in attesa del rientro del colombiano.La nota "positiva"? Il fatto che l'urgenza sia emersa adesso, a metà gennaio, periodo che coincide con ile che può aiutare la Juve, come suggerisce il nome, a mettere quantomeno una toppa sopra il buco di una nave che altrimenti rischierebbe di imbarcare sempre più acqua, lungo una rotta che è ancora ben lontana dal raggiungere il porto. Già da settimane si fanno nomi, più o meno concreti, per quella corsia: da Joakimdell'Atalanta a Diogodel Manchester United, fino al giovane Ivandel Valladolid e a Rickin uscita dalla Roma. Il momento per agire, ad ogni modo, è adesso: aspettare oltre potrebbe complicare ulteriormente le cose.