In attesa della prima volta da avversario della Juve, infatti, si è regalato qualcosa da non dimenticare in fretta, tutt'altro, dopo la quale sarà tempo anche di pensare al futuro, perché il mercato chiama e dalla Torino bianconera ma solo di passaggio. Negli ultimi giorni in casa Juve sono state fatte nuove riflessioni anche su quel fattore rappresentato dall'indice di liquidità che per la prima volta potrebbe pure condizionare il mercato futuro considerando gli effetti di una stagione senza Champions: non preoccupa, ma va tenuto in considerazione. Sui giovani il club può monetizzare prendendo anche decisioni sofferte: Samuel Iling-Junior potrebbe davvero partire, pure già a gennaio, mentre tra Kenanla Juve sembra poter puntare sul turco, con forza.“Ci sono tanti club inglesi che lo seguono, ogni settimana si accreditano per seguirlo tante società di Premier League. Diventerà un top player. Se a gennaio resterà? Io penso di sì”, ha detto Angelozzi prima della partita. Tanta Inghilterra pensa a Soulé e la Juve che sta già alzando l'asticella della valutazione: la scorsa estate era di 20-25, ora potrebbero non bastare 30 milioni. La prima squadra che ci sta provando seriamente è il Southampton, oggi in Championship e impegnato in una complicata rimonta per tornare in Premier già l'anno prossimo. Difficile, molto difficile, convincere tutti già a gennaio, ma la mossa è pronta a partire, da oltre 30 milioni.