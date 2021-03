7









Manca ancora qualche mese all’apertura del mercato estivo, ma in casa Juventus è un tema di stretta attualità, soprattutto per le vicende che riguardano il futuro dei due assi per eccellenza della squadra di Pirlo, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tra permanenza e un futuro lontano da Torino, la dirigenza ha l’obbligo di programmare una campagna acquisti in grado di rinforzare l’organico, passando per soluzioni creative ed opportunità.



Anche il prossimo calciomercato risentirà della crisi finanziaria scatenata dal Covid-19, per questo Fabio Paratici ha già avviato contatti e sondaggi, chiacchiere esplorative per tastare il terreno soprattutto in ottica scambi. Proprio come fatto l’anno scorso, quando stringeva virtualmente la mano al Barcellona per l’operazione Arthur-Pjanic. Tuttosport ha analizzato tutte le possibili piste dei bianconeri sospesi tra la conferma e la cessione.



