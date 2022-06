C'era un tempo in cui la Juve veniva proclamata la regina del mercato, grazie all'efficacia e al modus operandi che negli anni hanno regalato colpi mozzafiato e inaspettati a tutto il popolo bianconero. Basterebbe pensare a quando vennero prelevati Andrea Pirlo e Paul Pogba a costo zero, o a quando si era riusciti a realizzare il colpo del secolo, con lo sbarco di CR7 all'ombra della Mole che aveva fatto ricredere anche i più scettici. Ma da allora, le cose sono parecchio cambiate e solo l'acquisto di Vlahovic ha riportato un pò di entusiasmo e di speranza nell'animo dei tifosi. Il lungo tira e molla che si sta verificando da quasi un mese sul fronte Di Maria infatti non sta generando l'effetto sperato sulla piazza, così come l'operazione che potrebbe riportare il francese a 'casa', entrambe ancora irrisolte e che mettono in appresione i tifosi.



DOVE HA PERSO LA JUVE? - Apprensione legata anche al fattore che da un pò di anni a questa parte, ad essere protagonista nel mercato è quasi sempre l'Inter e non più Madama, grazie soprattutto alla forte partecipazione di Beppe Marotta, lo stesso artefice che realizzava i sogni del popolo bianconero e che ora deve assistere incurante al capolavoro che sta architettando a Milano. A questo, vanno aggiunte anche la pesante partenza di Cristiano Ronaldo maturata a mercato praticamente scaduto, oltre alla decisione di non voler rinnovare il contratto di Paulo Dybala che, guarda caso sta per diventare una nuova pedina da aggiungere alla scacchiera dell'ex ds di Juve e Samp.



GLI AFFARI - Quello dell'argentino diventerebbe infatti l'ennesimo botto di mercato realizzato da Marotta, dopo aver portato nelle stagioni precedenti giocatori come Dzeko e Correa sotto la guida di Simone Inzaghi, facendo cassa dalle cessioni di Lukaku, Hakimi e Conte. Si aggiungono poi i nomi di Chalanoglu e Dumfries, oltre agli obiettivi quasi perfezionati come Bremer e la Joya appunto. Ma a fare notizia sono le cifre 'spese' dal ds nerazzurro, praticamente al minimo storico in ogni singola trattativa, riuscendo a compiere plusvalenze da capogiro. Insomma, siamo proprio sicuri che le vere perdite siano state Dybala e Cristiano Ronaldo?.