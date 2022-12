Il ds Federico Cherubini ha incassato la fiducia della proprietà almeno fino a giugno e con loro ha condiviso le linee guida per gestire i primi sei mesi del 2023. I rinnovi centrali per il futuro e talenti giovani su cui investire, a prescindere da quel succederà a fine campionato. E occasioni, già a gennaio. Quella che può rappresentare Karsdorp, l’opzione più concreta per gennaio, anche se per giugno si continua a seguire il giovane terzino Fresneda (Valladolid) – pezzi per costruire il nuovo ciclo.- Lui ma non solo. Tra i centrali piace molto Kiwior dello Spezia, con il Mondiale che sancito il sorpasso ai danni di Strahinja Pavlovic (Salisburgo). E' il primo nome nella “lista difensori” per l’estate, perché ha 22 anni, ma già una buona esperienza in Italia e a livello internazionale, oltre ad essere mancino. Tutt’altro che un dettaglio per la Juventus che la scorsa estate ha salutato Chiellini e la prossima congederà Alex Sandro, spiega la Gazzetta dello Sport.