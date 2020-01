Il dormiveglia della Juve e un mercato che non è mai chiuso. Mai davvero. Mai concretamente. Paratici studia occasioni e mosse, quindi riflette sulle opportunità: è di ieri la notizia che vorrebbe Bernardeschi e Paquetà al centro di un possibile scambio tra bianconeri e Milan. Si farà? Difficile. Perché se il brasiliano si è praticamente messo ai margini del club rossonero da solo, Federico continua a lottare per un posto di prim'ordine nella formazione di Maurizio Sarri. Non solo: l'esterno ex Fiorentina avrebbe comunicato alla dirigenza che rimarrebbe più che volentieri alla Continassa.



DA COSA DIPENDE - Dunque, colpo già svanito? No, non proprio almeno. Perché sotto i riflettori del mercato di gennaio resta sempre Emre Can: si è rifatto sotto il Borussia Dortmund, e l'offerta potrebbe convincere a stretto giro la Juve, ma soprattutto il ragazzo. Ecco, in quel caso potrebbero aprirsi le porte di un nuovo acquisto in mediana. E il nome di Rakitic è tanto semplice quanto immediato...