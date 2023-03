Come racconta Gazzetta, alla Continassa, al momento,Al di là dei risultati sul campo, la Juve non sa oggi come sarà la sua classifica in campionato (ci saranno ancora i punti di penalizzazione? E se sì, quanti?) e nemmeno se l’inchiesta parallela della Uefa si chiuderà senza conseguenze sulla partecipazione alle coppe internazionali. Con uno scenario così incerto, difficile imbastire trattative per gli eventuali acquisti o i rinnovi di top come Rabiot o Di Maria. Gli stessi giocatori (e i loro agenti) rimangono sul chi va là, in attesa di conoscere l’evoluzione della situazione.