Certi amori fanno dei giri immensi. Ma poi ritornano? La speranza è questa, per la Juve. E' che alla fine, in un modo o nell'altro,, cioè in bianconero. Negli ultimi giorni si sono di nuovo aperti i canali per il rientro: non è facile, al momento non esistono neanche le basi. Sussistono però le volontà. Forti. Più del club che del ragazzo, ma tant'è: finché c'è margine di manovra, c'è speranza di riportare lo spagnolo a Torino.L'Atletico non chiude le porte, anzi. Nonostante Morata si sia detto felice del ritorno a Madrid - e nonostante abbia risolto i problemi con Simeone -, per il Madrid resta un giocatore su cui si può ragionare in uscita. Anche solo per monetizzare. I Colchoneros continuano a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro, di fatto quanto sarebbe servito per concretizzare il riscatto. Occhio però all'occasione: si può profilare un nuovo prestito. A patto che arrivi l'okay di Alvaro, finora restio a questa soluzione.