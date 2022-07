Le parole di Massimiliano- "Con la società lavoriamo per dare un ordine alla Juventus nei ruoli, nella rosa della squadra. Parliamo, esprimo sempre il mio pensiero e la mia idea che è sempre stata la stessa: non serve prendere giocatori tanto per fare mucchio e numero; se ce li abbiamo già bravi nel nostro ruolo non ha senso prenderli. Sono contento di quello che ha fatto la società finora. Abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un altro passo avanti. C'è mercato fino al 31 agosto quindi non si sa cosa può succedere. Quando hai giocatori di un certo livello, ti accorgi che grazie a loro hanno più sicurezza tutti gli altri".