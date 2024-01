Mercato Juve, arriva un centrocampista a gennaio?

IN GALLERY I PROFILI CHE LA JUVE STA VALUTANDO PER RINFORZARE LA ROSA

Settimana importantissima per la Juve, che domenica affronta l'Inter a San Siro. La dirigenza bianconera però si concentra anche sul mercato, perché a pochi giorni dalla chiusura invernale (ci sarà tempo fino alle ore 20 del 1 febbraio), alla Continassa si pensa ancora a un nuovo rinforzo per Massimiliano Allegri.I dirigenti della Juve sono al lavoro insieme ad Allegri per valutare tutti i profili proposti e disponibili sul mercato. Al di là delle dichiarazioni quindi, il mercato della Juve non si può ancora definire chiuso. Soprattutto dopo la cessione di Moise Kean, che fa risparmiare al club qualche milione sull'ingaggio oltre all'incasso di 500mila euro per il prestito.