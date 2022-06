La Juventus non ha ancora ufficializzato colpi sul mercato. Certo, l'arrivo di Paul Pogba sembra ormai essere quasi certo. Da Angel Di Maria si attende ancora una risposta ma sembrano solo questi i nomi che circolano in orbita Continassa per la prossima stagione ed il divario con le dirette rivali quali Milan, Inter e Napoli non si colmerebbe. Manca poco all'inizio della nuova stagione ed il mercato rimane bloccato.



DIFESA - In difesa arriverà il giovane talento Federico Gatti ma nelle ultime ore si è parlato di un addio precoce di Matthijs de Ligt che potrebbe sconvolgere decisamente i piani di Madama ed aprirebbe una voragine. In una sola estate si saluterebbero l'olandese e Giorgio Chiellini in un reparto già poco stabile.



ATTACCO - In avanti c'è solo un punto fermo rappresentato da Dusan Vlahovic, è noto che non ci saranno Federico Bernardeschi e Paulo Dybala ad affiancarlo, si parla spesso di Angel Di Maria ma la risposta tarda ancora ad arrivare. Sono stati accostati, come riporta il Corriere dello Sport, Filip Kostic, Nicolo Zaniolo e Domenico Berardi ma nessuna trattativa è stata avviata.



CENTROCAMPO - Il perno del centrocampo sarà Manuel Locatelli in coppia con il nuovo arrivo Paul Pogba. Tutti gli altri però a fronte di buone offerte potrebbero essere ceduti. La Juve sul mercato attende, la nuova stagione è agli sgoccioli e il gap resta.