Una questione di tempo, una questione di dettagli. Manca poco, poi ci sarà la stretta di mano finale, la firma sul contratto e l’annuncio:. Tante le patate bollenti che finiranno tra le mani del dirigente: i rinnovi di contratto, gli esuberi, chi rientra dai prestiti. Insomma, il mercato in entrata e in uscita che il board bianconero vorrà mettere quanto prima nelle mani di Giuntoli.Un macro argomento è quello del centrocampo. Oltre l’umana comprensione e sostegno, un dato va analizzato con freddezza: Paulnon è un calciatore sul quale si può fare affidamento, sopra il quale si può costruire una rosa. A questa situazione si aggiunge il fatto che la Juventus perderàmentre il rinnovo diappare lontanissimo.Per questo, la Juventus si guarda intorno eche ha un contratto con l’Atalanta fino al 2025 con opzione per la stagione successiva. La valutazione del classe '98 si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro, che la Juve potrebbe provare ad abbassare inserendo qualche contropartita.Come riporta calciomercato.com: “. E a Torino lo aspettano, vogliono mettergli in mano il mercato sperando in nuovi colpi alla Kvaratskhelia. Giuntoli è sulle tracce del centrocampista olandese da quando era all'Az Alkmaar e sfidò il Napoli in Europa League: un pallino che va avanti da tre anni, che si porterà dietro anche a Torino”.