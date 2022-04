1









107 reti... sparse per il mondo. Saranno i gol il punto di partenza per la costruzione della Juve del prossimo futuro, quelli del giovane bomber di casa Dusan Vlahovic ma anche quelli - un centinaio - realizzati dai 22 giocatori bianconeri mandati in prestito in squadre italiane ed estere, sui quali Federico Cherubini potrà contare per finanziare una parte della prossima campagna acquisti. Posto che non tutti saranno necessariamente sacrificati, da questo punto di vista il "boom" recente di molti di loro fa ben sperare, tanto che - come riporta l'edizione odierna di Tuttosport - i bianconeri potrebbero avere a disposizione un tesoretto di circa 30 milioni di euro, vero ossigeno per il mercato. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano torinese, ad essere già certo è il riscatto di Rolando Mandragora dal Torino (9.5 milioni), ma i bomber che hanno fatto drizzare le antenne di molti sono altri. I più richiesti sembrano essere Matteo Brunori e Giacomo Vrioni: il primo è a quota 25 gol con il Palermo in Serie C, e può diventare un pezzo da 2.5-3 milioni per squadre di seconda o terza serie che hanno già fatto alcuni sondaggi, mentre il secondo - 23 anni - è a 17 reti con il Wsg Tirol, club della famiglia Swarowski, ed è finito nel mirino di Anderlecht e AZ Alkmaar che potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 4 milioni di euro. E ancora, si registrano movimenti su Marco Olivieri del Perugia, su Mohamed Ihattaren, rigenerato dalla seconda squadra dell'Ajax, e Alejandro Marques, che in Spagna si sta mettendo in bella mostra, così come su Luca Zanimacchia che la Cremonese potrebbe decidere di acquisire a titolo definitivo, in caso di promozione in Serie A. Diverso il discorso per Nicolò Fagioli e Federico Gatti, considerati incedibili e destinati a tornare presto alla base bianconera.