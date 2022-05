Tanti dubbi, una certezza: l’attacco della Juventus del prossimo anno sarà guidato da Dusan Vlahovic. Punto e a capo, tutto intorno a lui sarà da costruire, o ricostruire. Tanti i nomi accostati a Madama ma a decidere le prossime strategie saranno Morata e Kean. O, meglio, il futuro dei due calciatori che potrebbe essere lontano dalla Continassa. Per il primo, l’Atletico Madrid non sembra essere intenzionato a concedere uno sconto alla Juve, per il secondo ci sono le piste Psg e West Ham.



Tra post Morata e post Kean, è calciomercato.com a fare il punto sui possibili sostituti e le alternative: “Rientra invece in pieno nel pool degli osservati speciali Giacomo Raspadori: nonostante nell'ultimo periodo al Sassuolo abbia abbassato il proprio baricentro partendo da sottopunta o anche da esterno d'attacco, il classe 2000 viene ritenuto una punta centrale e piace parecchio alla dirigenza bianconera, che potrebbe affondare il colpo in caso di addio di Kean. Sull'eventuale post-Morata, invece, le strategie sono meno delineate e i profili accostati sono parecchi: vecchie fiamme come Muriel, Milik e Martial, suggestioni più remote come Arnautovic o ancora scelte di prospettiva come Scamacca per una coppia sassuolese con Raspadori”.