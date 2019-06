La prossima sarà infatti la settimana decisivaper la Juventus, che sta vivendo periodo di transizione, con la questione allenatore da delineare e la programmazione del dopo Allegri da definire. Ma Paratici è al lavoro su molte piste.Seguite tutte le trattative e le voci di mercato, sempre in tempo reale, su ilBiancoNero.com.- Secondo Marca, il Real Madrid ha messodavanti a un bivio: rimanere nella rosa di Zidane con il rischio di essere la riserva di Ferland Mendy oppure partire in direzione Juventus, uno dei club che non ha mai nascosto l'interesse per lui.- La prossima settimana può essere quella di Maurizioalla Juventus. Il suo ex collaboratore Massimiliano, intervistato da Calciomercato.com, ha dichiarato: “Penso che sia l’uomo giusto per provare a vincere tutto. I bianconeri sono abituati ad avere grandi allenatori, anche lui rientra in questa cerchia. Fare coppia con lui alla Juve? Magari, ci andrei a piedi a Torino”.- Non solo Dybala-Icardi: secondo Sportmediaset, l'Inter avrebbe proposto un altro scambio alla Juventus. Sul piatto il cartellino di Ivan, in un pazzo tentativo di riportare a Milano João. Il terzino portoghese può sì lasciare i bianconeri, ma la proposta del Manchester City è molto più invitante.- Il talento, la gioventù, la forza.ha tutte queste caratteristiche, ma anche molte altre, e giorno dopo giorno sta conquistando i riflettori dei maggiori club di Serie A. Tra questi c'è, naturalmente, la Juventus, che ha messo il terzino della Roma nel suo radar da più di un anno, ben prima del suo rinnovo (fino al 2022) con il club giallorosso. Una firma che non blonda il suo futuro, anzi, ma che porta a un'inevitabile trattativa, con Raiola suo agente e la Roma in primo piano. Valore aggiunto per i sei mesi in prestito a Cagliari, sta impressionando con l'Italia al Mondiale Under 20 (azzurrini in semifinale) e il suo futuro potrebbe anche essere lontano dalla capitale. La Juve lo segue e ci pensa, per la Roma potrebbe essere una plusvalenza molto importante.- Paolo Maldini non ha nessuna intenzione di perdere Alessio, considerato una colonna del Milan, in campo e fuori, tanto da essere il vero intoccabile della rosa. Qualcuno, vedi Gigio Donnarumma, verrà sacrificato per mettere a posto i conti, ma Romagnoli no. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando come il Milan abbia deciso a tenersi stretto il proprio capitano, anche per questioni economiche: il club di via Aldo Rossi, infatti, non può monetizzare al massimo nell'affare, visto che il 15% di una futura cessione sopra ai 25 milioni di euro spetta alla Roma.