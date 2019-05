Lavive giornate intense e di incertezza, in attesa di capire chi sarà a sostituire Massimilianosulla panchina bianconera, dopo aver ufficializzato l'addio al tecnico livornese nella giornata di venerdì. E Fabio, nel frattempo, è al lavoro per rinforzare al meglio la squadra in vista della prossima stagione, a un mese e poco più dal via di un caldissimoestivo.Continua a tenere banco il futuro diIl difensore olandese lascerà l'è prossimo a lasciare ilLasonda il terreno, ma deve fare i conti con la concorrenza delI bavaresi, per ora, sono in vantaggio, ma la situazione è destinata ad evolversi.Laè pronta a tutto per mettere le mani su Mauriciocome successore di Massimiliano Allegri. E' quanto racconta Panorama, che parla di un'offerta faraonica dapronti per il manager del Tottenham, oltre ai 30 milioni necessari per sbloccare la clausola rescissoria a contratto con il club inglese.. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, l'attuale manager del Chelsea, che chiuderà la stagione a Baku il prossimo 29 maggio con la finale di Europa League contro l'Arsenal, sarebbe il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri, il cui addio è stato ufficializzato nella giornata di venerdì. Ci sarebbero stati dei "" a riguardo secondo la fonte.Massimilianoè destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione in corso, dopo l'ufficialità del suo addio arrivata nella giornata di venerdì. Il tecnico livornese continua a essere nel mirino del Paris Saint-Germain, sempre meno convinto della bontà del progetto di Thomas Tuchel, per il futuro e, insieme a lui,sulla panchina della Lazio, ha parlato ai microfoni di Diretta Sport Viterbo del futuro del tecnico, accostato con decisione alla panchina della Juventus: "È molto semplice. Che quello di Simone sia un profilo che piace alla Juve è già circolato nelle scorse stagioni. Oggi tutti i giornali titolano di unE la mia considerazione personale è questa: non credo che la Juve possa aver pensato di interrompere il rapporto con Allegri senza avere un allenatore pronto, quindi credo che la scelta possa essere ricaduta o che ricadrà su qualcun altro".​, premiato miglior giovane e miglior giocatore della Ligue 1, vinta con largo anticipo con il suo Paris Saint-Germain. Salito sul palco per ritirare il doppio premio, il classe '97 ha aperto alla possibilità di addio al PSG: "Al PSG ho imparato tante cose, è un momento molto importante per me. Sono arrivato a un secondo punto di svolta della mia carriera,". E laora può sognare il colpo di mercato per il "nuovo Cristiano Ronaldo" voluto dal presidente Andrea Agnelli per il futuro bianconero.Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, dopo che Massimilianoha annunciato il proprio addio al termine della stagione in corso. Il preferito resta Pep, manager del Manchester City, ma non è possibile arrivare a lui prima dell'estate del 2020, tra un anno. Attenzione anche a Carlo: il contratto con il Napoli prevede ancora due stagioni, ma è il preferito di Cristiano Ronaldo per la sua Juventus.Gianluigiè stato fenomenale protagonista nella vittoria di ieri del Milan sul Frosinone: dopo aver parato un rigore a Camillo Ciano, infatti, l'estremo difensore rossonero si è superato in un paio di grandi interventi. Poi ha parlato a sorpresa del proprio futuro al Milan, come riportato da Il Corriere della Sera: "e". E laosserva.Infatti, nonostante le smentite dell’entourage dell’argentino, l’intesa con i bianconeri sembra veramente molto vicina. Inoltre, alla base di questo avvicinamento al club campione d’Italia in carica ci sarebbe anche la decisione dell’amministratore nerazzurro Beppe Marotta, orientato a cedere Maurito.