Sono giorni decisivi per il futuro della Juventus, che sta per risolvere la questione allenatore e che è pronta a programmare il futuro, dal dopo Allegri a tutta la rosa. Paratici è già al lavoro, con idee e trattative.Seguite tutte le trattative e le voci di mercato, sempre in tempo reale, su ilBiancoNero.com.Mauro Icardi alla Juve, ma a una condizione. L’Inter vuole e deve cedere il suo ex capitano, ma i bianconeri non hanno intenzione di fare follie per portarlo a Torino. Svalutato nel corso dell'ultima stagione, infatti, il bomber nerazzurro può partire anche se le pretendenti ai prezzi attuali (60 milioni di euro) non sembrano moltissime. C'è la Juventus, come detto, con Paratici che è un suo estimatore e che ha un piano chiaro: aspettare che l’Inter sia con le spalle al muro e puntare sulla volontà di Icardi, così da poter presentare un’offerta al ribasso. Occasione a prezzo di saldo, visto che l'idea per lo scambio con Dybala non sembra convincere l'ambiente bianconero.9.30 - Matthijs de Ligt, il profilo numero uno. La Juve ci pensa e ci prova, perché sa che in palio c'è il futuro del miglior giovane difensore al mondo. Un classe '99 destinato a prendersi tutto. E non è solo Ronaldo ad averlo capito, anzi...Stando a quanto riportato da Sky Sports, la Juventus è pronta a giocarsi il tutto per tutto per portare de Ligt a Torino e dare l'assalto alla Champions League, con lui e Chiellini come muro difensivo. Paratici e Nedved ci lavorano da tempo, anche se l'Ajax continua a valutarlo non meno di 80 milioni di euro.8.00 - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic oggi pomeriggio è stato ospite della rassegna Rieti Sport Festival, nella cittadina laziale. Intervistato da Sky ha parlato anche della Juventus, squadra a cui era stato accostato subito dopo l'addio di Max Allegri: "Cinque anni fa sono stato vicino ai bianconeri, prima o poi succederà, come succederà che andrò alla Lazio - le sue parole riportate dalla testata locale Rietilife -. Ora sto bene a Bologna, in questi cinque mesi abbiamo fatto una grande cosa".