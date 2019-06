Con le ultime competizioni ancora da chiudere, quelle riferite alle Nazionali, le trattative sono iniziate e ruberanno la scena per tutta l'estate. In casa Juve c'è la questione allenatore ormai arrivata alla risoluzione, tra dettagli e prossime firme, ma anche il resto del mercato è entrato nel vivo.Seguite tutte le trattative e le voci di mercato, sempre in tempo reale, su ilBiancoNero.com.10.30 - Maurizio Sarri e la Juventus: ormai ci siamo. L'allenatore del Chelsea sta per diventare un ex blues, con i bianconeri che ora possono chiudere il colpo e ufficializzare finalmente il nuovo allenatore. Un affare che, come vi abbiamo raccontato, si chiuderà con un indennizzo a favore del club inglese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci saranno quattro o cinque uomini di fiducia del tecnico in arrivo a Torino: su tutti l'ex vice Giovanni Martusciello, ancora all'Inter ed ex tecnico dell'Empoli, con Gotti come probabile vice.9.00 - Juan Cuadrado continua ad accendere il mercato, con diversi club tanto in Premier, quanto in Serie A pronti a lottare per il giocatore colombiano. E la prima offerta è arrivata proprio dal campionato inglese, con il Leicester che, stando a quanto scritto dalla stampa inglese, ha messo sul piatto 15 milioni di euro. Alla finestra restano West Ham, Inter e Roma. Attenzione allora a tutte queste voci, con una certezza alla base: sarà Maurizio Sarri a decidere il futuro dell'esterno, anche in virtù della funzionalità tattica del calcio sarrista.8.30 -