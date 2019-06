11.30 - "È un grande dolore. So che è un professionista, ma da tifoso e militante di Sarrismo e rivoluzione (la pagina Facebook dedicata all’allenatore, ndr)… fa davvero male. Molto più del tradimento di Higuain. Sarà difficile superarlo, è una gastrite calcistica". E' questo il commento di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, confessato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, che ha svelato il pensiero di molti tifosi azzurri, preoccupati dal possibile arrivo del tecnico del Chelsea alla Juventus.

10.30 - Affare senza scambio. Maurizio Sarri potrebbe portare Mauro Icardi alla Juventus, anche senza privarsi di un gioiello come Paulo Dybala, o almeno non cedendolo all'Inter. Lo riporta la Repubblica, che scrive: “Con Sarri, alla Juve finirà per sbarcare pure Icardi: grazie allo scambio con Dybala – ancora da convincere ad accettare l’Inter – o senza. I nerazzurri hanno già il sostituto: oggi arriverà Dzeko dalla Roma per 13.5 milioni". Il tecnico del Chelsea, già ai tempi di Napoli, ha corteggiato l'attaccante nerazzurro, ora in rottura con il club e pronto per una nuova avventura.

La settimana decisiva. Per la Juventus si è appena aperta la settimana più importante in vista della prossima stagione, da questo lunedì in poi infatti ogni giorno sarà quello buono per l'annuncio del nuovo allenatore, con Sarri in pole per il dopo Allegri. Lui, ma non solo, con il nodo panchina da sciogliere e molti colpi ancora da chiudere.