13.30 - Fabio Paratici è volato a Londra per incontrare di persona Maurizio Sarri e portare avanti i discorsi già avviati da una telefonata di Andrea Agnelli con il tecnico toscano. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli resta in pole position per la successione di Massimiliano Allegri anche se la corsa alla panchina della Juventus è tutt'altro che chiusa. Secondo la Repubblica, Sarri ha una clausola da 5.5 milioni. Nel suo blitz londinese, Paratici avrebbe incontrato anche il fratello di Mauricio Pochettino, unico agente del tecnico argentino che ha costi decisamente più elevati rispetto a Sarri.

11.30 - Il presidente del Benfica fa il prezzo di João Felix e manda un messaggio chiaro a tutti. Chiunque busserà alla porta dei portoghesi per il talento classe 1999 dovrà avere le idee ben chiare. Juventus, Manchester City e altri club ci hanno provato e ci stanno provando, ma per Domingos Soares i parametri sono chiari, e ne ha parlato a Tvi24: "O ci portano i 120 milioni di euro della clausola rescissoria, oppure João resterà con noi".

9.30 - L'edizione odierna di Tuttosport rilancia l'interesse della Juventus per Marquinhos. Il difensore brasiliano ex Roma è uno dei nomi sulla lista di Fabio Paratici ma, ovviamente, il Psg è un osso duro, durissimo, con cui trattare. L'affare però potrebbe essere possibile inserendo Pjanic in uno scambio. Il bosniaco è giocatore molto gradito sotto la Tour Eiffel e per arrivare a lui il club francese sarebbe anche disposto a sacrificare il difensore brasiliano il cui contratto con i parigini scade nel 2022.

La dirigenza bianconera sta progettando il futuro del club, con incontri, idee e strategie.Segui con noi la giornata LIVE, con tutte le notizie del calciomercato bianconero:Sergiopotrebbe lasciare il Real Madrid e dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa sul suo futuro. Secondo, è concreta l’ipotesi che vede il capitano dei Blancos accasarsi alla Juventus. L’idea viene dai rapporti tra il difensore e Cristiano: lo stesso CR7 avrebbe insistito per riabbracciare Ramos a Torino.