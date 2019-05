La dirigenza bianconera, infatti, sta progettando il futuro del club, con incontri, idee e strategie. Nonostante nelle ultime ore a Torino sia impazzata la "Guardiola-Mania", infatti, gli operatori del mercato juventino lavorano su tante e diverse piste.Segui con noi la giornata LIVE, con tutte le notizie del calciomercato bianconero:- La Juve si muove per un innesto importante in difesa. In estate lasceranno Barzagli e Caceres, ma in casa bianconera non si dimentica la necessità di trovare un vice-Chiellini, inteso come un centrale di sinistro di livello mondiale. Il sogno impossibile rimane Kalidou Koulibaly del Napoli, ma un altro profilo che convince tutti è quello di Alessio: l'assalto al capitano del Milan è legato alla corsa Champions della squadra di Gattuso.- "Io alla Juve con? Non lo so, ho quattro anni di contratto con il Chelsea". Parola di, centrocampista del Chelsea che a Sky Sport aggiunge: "Mi sorprenderebbe l'addio dell'allenatore, siamo arrivati terzi in Premier alle spalle di City e Liverpool, siamo in finale di Europa League e siamo arrivati in finale di Coppa di Lega. La stagione è positiva".Sono giorni decisivi per il futuro di Miralem. Tra la fine del campionato e l’inizio di giugno sarà fatta chiarezza sul destino del bosniaco, su cui si stanno muovendo diverse big europee (dal PSG al Real Madrid). Mire, da parte sua, non spinge per lasciare la Juve: eppure, la stessa Juve sta riflettendo concretamente sulla cessione in vista di un nuovo innesto a centrocampo (oltre a Ramsey).- Maurizioparla del proprio futuro in conferenza stampa: "Ho ancora due anni di contratto cole non ho contatti con altri club. Dovrò parlare con la società dopo la finale di Europa League, perché voglio sapere se sono soddisfatti di me".- Juanè a un bivio: la Juve dovrebbe prolungare il contratto del colombiano a breve giro, l'alternativa è venderlo a titolo definitivo già in estate. Uno scenario, quest'ultimo, che prende sempre più forza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i contatti con tanti club europei sono continui per il suo agente Alessandro Lucci. Più all'estero che in Italia, le voci sul Milan si rincorrono perché era stato un'idea di Leonardo un anno fa, ma adesso è un discorso fermo che non ha avuto sviluppi.La posizione di João Cancelo è ancora in bilico e nelle scorse ore Fabio Paratici, a Milano, ha approfondito i discorsi per due esterni con l'agente Frank Trimboli. Il primo capitolo è quello legato a Cristianodel Valencia. A Palazzo Parigi è stato nuovamente proposto il terzino azzurro, sottolineando la totale apertura del club spagnolo che dovrà anche in questa stagione registrare cessioni importanti entro il 30 giugno. La Juve non dice "no" al giocatore, ma alle proprie condizioni. Il secondo round ha visto poi Trimboli tornare a parlare con Paratici anche di un altro esterno destro, lo spagnolo Pedrodel Girona.- Le voci su, i contatti per. Come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, risulterebbe ancora difficile per la Juventus liberare il tecnico spagnolo dal Manchester City a causa dei molti milioni necessari e così, in attesa di sviluppi, Andrea Agnelli in persona avrebbe chiamato Maurizio Sarri domenica sera, in una telefonata necessaria per sondare il terreno e la fattibilità dell'affare. La sensazione - spiega la rosea - è che dopo la finale di Europa League, ancora da giocare con il suo Chelsea, Sarri potrà liberarsi dall'Inghilterra e ascoltare le proposte bianconere.alla Juve, più che una possibilità: i bianconeri hanno infatti già trovato un'intesa di massima con il centrocampista serbo. Manca però l'accordo con la Lazio di Lotito, che da parte sua sembra essersi convinto di lasciar partire Sergej (qui tutta la verità su Milinkovic-Juve)