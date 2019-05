Oggi si conclude la stagione bianconera, con l'ultimo impegno del campionato contro la Sampdoria. Dopodiché il club saluterà Allegri e Barzagli, andando alla ricerca dei loro sostituti... e non solo.Segui con noi la giornata, con tutte le notizie del calciomercato bianconero:- Federico, oggi, si gioca la permanenza in Serie A, da domani il suo futuro. Talento della Fiorentina, con Juve o Inter come ammiratrici per il mercato che verrà. Come spiega Tuttosport, nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione dell’Inter che sarebbe disposta a riconoscere un ingaggio di ben 7,5 milioni annui al giocatore viola e, cosa assai gradita all’entourage del ragazzo, la possibilità di giocare con maggiore continuità. La Juve frena soprattutto sull'ingaggio, per cui non vorrebbe superare i 3.5 milioni di euro.- Maurizioalla Juve: sì, con una "tassa" da pagare. Come riporta Tuttosport, il Chelsea può liberare l'ex Napoli per lasciarlo arrivare sulla panchina dei bianconeri ma i Blues potrebbero chiedere una sorta di commissione alla Juve: puntare su Jorginho, pupillo dell'allenatore, che lo ha portato da Napoli a Londra. Pagato circa 60 milioni di euro, infatti, potrebbe essere la carta che sblocca definitivamente l'affare, con una mossa definita "alla De Laurentiis", così da convincere il Chelsea.