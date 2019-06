La settimana decisiva, o quasi. La Juventus sta vivendo una delle settimane più importante in vista della prossima stagione, con la questione allenatore da delineare e la programmazione del dopo Allegri da definire. La panchina e il resto del mercato in ballo, Paratici è al lavoro.12.00 - U23, UFFICIALE: un difensore rinnova con la Juve 11.30 - Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a la Gazzetta dello Sport: "Champions? Siamo andati oltre il sogno, è stata una meravigliosa follia e siamo ancora sotto shock. Io ogni tanto voglio riguardare la classifica: davvero siamo arrivati terzi? Noi siamo l’Atalanta, siamo dei gran bei muratori, veniamo a lavorare a Milano alle cinque del mattino... Nuovi acquisti? Un paio di giocatori d’esperienza, altri con prospettive di crescita. Un esempio: Tonali ci piace, ma c’è la coda. L’Ajax è da copiare per il coraggio di buttare dentro ragazzi senza problemi: non guardano l’età, in quello sono formidabili".11.00 - Pirlo torna alla Juve: lo vuole Agnelli. Da Sarri alla Primavera, la scelta 10.30 - Ora è ufficiale. Simone Inzaghi, allenatore accostato in passato anche alla Juventus, ha rinnovato con la Lazio fino al 2021.10.00 - Juve-Koulibaly: i contatti continuano, ecco come può arrivare 9.30 - Alla Juve sta per arrivare un nuovo dirigente. Giovane e in rampa di lancio. Si tratta di Giovanni Manna, direttore sportivo protagonista con il Lugano, che ora sta per sposare la causa bianconera.9.00 - Rocco Commisso, futuro presidente della Fiorentina, ha parlato a margine di una cena avvenuta al Mandarin Hotel di Milano. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Avevo giurato di non parlare. Ma lei è arrivato qui. Il calcio mi piace, in Italia ho visto due sole partite. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio. Chiesa? Lo tengo? Speriamo, sì sì. Faremo di tutto". Oggi Commisso diventerà il nuovo proprietario della Fiorentina.8.30 - Quale futuro per Buffon? Tra l'addio al calcio e il ritorno in Italia