Si apre un’altra intensa giornata di mercato in casa Juventus, tra l'imminente arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera e gli acquisti del futuro.- Non solo, difensore che si trasferirà alla Juventus per 15 milioni: nei colloqui con il Sassuolo i bianconeri hanno sondato il terreno per(che piace anche al Milan) e hanno studiato la soluzione per. Paratici ha in pugno il centrocampista classe 2000 dell'Empoli e, dopo averlo acquistato, conta di girarlo in prestito proprio ai neroverdi., intercettato da un giornalista, ha negato l'ipotesi di un arrivo dial Napoli: "Non lo compro". I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centravanti argentino, con un faccia a faccia in programma tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara. Alla finestra c'è la Juventus, che rimane in pole per il giocatore.questa sera tornerà a giocare a Torino con la sua Bosnia, ma per lui potrebbe non essere l'ultima apparizione all'Allianz Stadium. Nella Juventus di Maurizio Sarri il bosniaco avrebbe infatti un ruolo centrale e, in attesa dell'incontro tra Paratici e Ramadani, l'ipotesi di una permanenza in bianconero è più concreta nonostante l'interesse degli altri top club.- Ilcambia piani:sono i principali obiettivi, mentre perde quota l'ipotesi. Laresta in pole position per il centrocampista della Roma, anche se i bianconeri non hanno fretta di affondare il colpo.è stato dichiarato incedibile dal. Tuttavia, la corte die Real Madrid potrebbe cambiare ogni scenario. Non è un caso che i Red Devils stiano già pensando ad un sostituto del francese: l'idea è- De Ligt è una prima scelta assoluta, ma per la difesa lastrizza l'occhio anche a. Il difensore brasiliano sembra intenzionato a lasciare il. La sua valutazione è di 60 milioni, ma il club parigino non vorrebbe privarsi del proprio gioiello e al momento alza il muro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.- Non solo l'invito rivolto a Matthijs de Ligt dopo Portogallo-Olanda:si "trasforma" in direttore sportivo e lavora per convincere diversi giocatori a trasferirsi in binaconero. Come riporta Tuttosport, CR7 ha mantenuto vivi i contatti con: il brasiliano avrebbe voluto seguire il compagno alla Juventus già un anno fa e la pista non è stata abbandonata, in vista della possibile partenza di Alex Sandro.- Ilha deciso di lasciar partirema ancora deve sciogliere i dubbi legati al suo successore. Sono tre i profili controllati dalla dirigenza Blues secondo il Mirror: tra questi ci sarebbe ancheSecondo il Daily Mail, invece, negli ultimi giorni ha preso quota l'idea del ritorno di- La speranza della Juventus per il colpoè più viva che mai. In un'intervista concessa al Mundo Deportivo, il difensore olandese dell'Ajax ha dichiarato: "I soldi non sono un problema. Per me è importante sapere che nella squadra in cui vado posso essere in risalto e giocare molto.".