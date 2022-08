Il giorno del consulto a Lione con il professor Sonnery-Cottet è arrivato, Paul Pogba e la Juve a stretto giro di posta dovranno prendere una decisione: il centrocampista non vuole operarsi, ma forse l'asportazione della parte lesionata del menisco laterale destro sarebbe la soluzione migliore. Nel frattempo l'agenda di mercato della Juve non cambia, almeno per ora. La seconda fase è quindi pronta a entrare nel vivo, nella giornata di mercoledì è previsto un vertice tra Max Allegri e la dirigenza per fare chiarezza e accelerare nel processo di selezione. In programma due colpi, forse tre, magari quattro. Sempre dovendo tenere sotto controllo la questione uscite, fondamentali anche da un punto di vista numerico: bisogna fare posto in organico, non solo a bilancio.