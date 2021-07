Tra i nomi pronti all'addio c'è Gianluca Frabotta, per il quale è caldo il duello tra Atalanta e Genoa. La Juve ha scelto Luca Pellegrini come vice Alex Sandro e così l'esterno è in uscita: i nerazzurri, spiega Tuttosport, sono segnalati in pole per il fatto che ad ora sono gli unici ad aver prospettato l’ipotesi di un acquisto del calciatore a gioco lungo, mentre i rossoblù mantengono ottimi rapporti e su questi lavorano. Frabotta, ma non solo.- La situazione in difesa va sistemata, anche perché sono diversi i nomi in bilico. Daniele, legato alla Juve da un accordo lungo fino al 2024, potrebbe anche restare in bianconero, specialmente se uscissero sia(come contropartita nell'affare Locatelli), sia Merih. E le parole del suo agente di qualche giorno fa vanno in questa direzione. Il turco, invece, vorrebbe partire per giocarsi un'annata da protagonista, anche se la Juve spara alto sulle cifre: 40 milioni. C'è l'Atalanta, ci sono i club inglesi e piace anche in Germania, dove già a gennaio fu cercato dal Lipsia. Serve un'offerta concreta e irrinunciabile per la Juve. L'ultimo nodo da sciogliere riguardatornato dal prestito al Lione: ha un anno di contratto, diversi i sondaggi ma nessuna trattativa calda, anche se la voglia di trovare una strada c'è.