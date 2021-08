La Juventus sta mettendo finalmente fieno in cascina nel mercato in entrata, dopo aver lavorato soprattutto su quello in uscita. Ad oggi, volendo considerare ormai fatto l'affare Locatelli (che ricordiamo, deve ancora effettuare le visite mediche e firmare) sono due gli acquisti e tre le cessioni per quanto riguarda la prima squadra bianconera:

IN

Manuel Locatelli (ancora non ufficiale) dal Sassuolo

Kaio Jorge, dal Santos

OUT

Merih Demiral, all'Atalanta

Marko Pjaca, al Torino

Gianluca Frabotta, al Verona





Mancano esattamente due settimane alla fine della sessione di mercato.