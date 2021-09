Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, la campagna acquisti bianconera del 2021 è stata di fatto: è la più giovane dell’era Agnelli. Sono arrivati Locatelli (1998), Kean (2000) e la coppia Kaio Jorge-Ihattaren (2002). Per la Rosea, l'obiettivo è stato chiaro: scegliere giocatori futuribili con contratti sostenibili, come dimostrano i 2 milioni più bonus di Locatelli, lontani dalle cifre, tra gli 8 e 10 milioni, versate a due simboli della gestione precedente come Ramsey e Rabiot.