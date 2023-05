La Juventus è pronta a costruire il proprio futuro, che sembra sempre più indirizzato verso Cristianocome prossimo direttore sportivo, che avrebbe subito compiti complessi ma fondamentali e una filosofia chiara. Mercato da fare per una squadra ambiziosa e vincente, ma con tanti incastri da trovare, soprattutto ora. Come riporta Tuttosport, il primo obiettivo che bisognerà centrare sarà quello di vendere o perlomeno piazzare i rientri di quei giocatori che non sono considerati funzionali al progetto: Arthur soprattutto, ma anche Zakaria, Kulusevski e McKennie, il cui riscatto non è certo. Quindi, obiettivo primario sfoltire una rosa troppo ampia con questi ritorni e economicamente pesante per ingaggi. E poi?La prima ricerca sarà legata a un esterno destro, visto l'infortunio di De Sciglio e Cuadrado in scadenza a 34 anni, ma non solo lui. Molto dipenderà dai rinnovi di Rabiot e Di Maria, così come dal futuro dei più vecchi in varie zone del campo. E' chiaro, però, in generale l’identikit della tipologia del calciatore che verrà cercato dalla Juve: giovane, talentuoso, cartellino non mostruoso e ingaggio, soprattutto questo, congruo a quello che è il suo status. Storie alla Kvaratskhelia, per andare proprio in casa di Giuntoli. Spese sì, ma investimenti e non stipendi eccessivi. Le coppe, poi, faranno il resto e legheranno alla Juve anche il nome di Dusan Vlahovic, oltre a quelli già citati, ma è soprattutto economico il motivo. La Juve aspetta di conoscere il proprio futuro fuori dal campo e in Europa, ma intanto, in campo, potrebbe aver già iniziato a tracciare il cammino.