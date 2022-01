30









E' stato il mercato di Dusan Vlahovic: poco da dire, nulla da aggiungere. Ed è stato un mercato di livello assoluto, con i bianconeri che hanno dominato in lungo e in largo la scena. Serviva un colpo, ne sono arrivati due. Anzi, qualcuno in più se consideriamo le cessioni di Bentancur, Kulusevski e soprattutto Aaron Ramsey.



Dunque, più che promossi i dirigenti bianconeri, che sono tornati a operare con forza e costanza, migliorando la rosa di Allegri in alcuni fondamentali. Al tecnico, adesso, il compito di farli rendere al meglio. E si torna a parlare di campo, perché domani si ritorna con la testa già all'Hellas Verona.



Guarda nella gallery dedicata tutti i colpi del calciomercato della Juventus.